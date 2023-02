Bahnstrecke Dalheim-Rheydt Der Anschluss an die große weite Welt

Erwartungsgemäß entwickelte sich auf der neuen Strecke ein lebhafter Personen- und Güterverkehr. Internationale Züge führten Kurswagen nach Ostende, zur Fähre nach Dover in Großbritannien. Von Dalheim aus konnte Berlin und Leipzig direkt erreicht werden. Auswanderer aus Mittel- und Osteuropa auf der Fahrt nach Antwerpen zu den Schiffen nach Amerika, ihrer neuen Heimat, nächtigten in Dalheim. Für sie errichtete man am Dammweg die „Auswandererhalle“.