Schienenverkehr in Wegberg : Bahn und NVR wollen in den Bahnhof investieren

Wegberg Die Deutsche Bahn (DB) und der Nahverkehr Rheinland (NVR) planen weitere Verbesserungen an 14 Bahnhöfen im Gebiet des NVR, darunter auch Wegberg und Erkelenz. Was unter anderem geplant ist.

Aktuell begutachten Mitarbeiter von DB und NVR die ersten Bahnhöfe und identifizieren, was dort verbessert werden kann. Dabei geht es sowohl um kurzfristige Verbesserungen wie die Installation neuer Hinweisschilder oder Kundeninformationen, als auch um langfristige Verschönerungen an Bahnhofsgebäuden und Vorplätzen. Die Stadt Wegberg hatte bereits 2021 den Bahnhofsvorplatz neugestaltet und mehr Parkplätze geschaffen. In welcher Höhe DB und NVR in die Stationen investieren, ergibt sich aus konkreten Plänen, die nach den Vorort-Termin entstehen. In Wegberg soll unter anderem der Bahnsteig angehoben werden für einen barrierefreien Ein- und Ausstieg.