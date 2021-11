Erkelenzer Land : Bäcker der Region schneiden bei Prüfung sehr gut ab

Erkelenzer Land Bei der Qualitätsprüfung von Brötchen, Brot-, und Weihnachtsgebäck am 27. und 28. Oktober in der Kreishandwerkerschaft Heinsberg wurden von 14 selbständigen Bäckermeistern aus der Region 77 Brötchen-, Brot-, Stollen- und Weihnachtsgebäcksorten durch den neutralen Qualitätsprüfer Jens Wallenstein vom Deutschen Brotinstitut geprüft.

In diesem Jahr werden fünf Goldauszeichnungen für die sehr gute Qualität verliehen, darunter an den Bäckereibetrieb Norbert Sieberichs, in Hückelhoven-Hilfarth für die Weihnachtsgebäcke „Printen“ und „Kokosmakronen“ sowie an den Bäckereibetrieb Josef Vos in Erkelenz für das Weihnachtsgebäck „Anis-Plätzchen“.