Autoaufbrüche in Wegberg Polizei fasst zwei Täter in Köln

Die Polizei durchsuchte am Donnerstag zwei Wohnungen in den Stadtteilen Dellbrück und Kalk. An der Wohnung in Dellbrück waren Spezialkräfte im Einsatz, da Hinweise zu einer möglichen Bewaffnung des 27-Jährigen vorlagen. In den Wohnungen stellten die Ermittler neben einer Tasche mit Aufbruchswerkzeugen mehrere Werkzeugkoffer sowie 20 Mobiltelefone sicher. Drei sichergestellte fremde Führerscheine wurden nach ersten Recherchen im August bei Autoaufbrüchen in der Kölner Innenstadt sowie in den Stadtteilen Neubrück und Vingst gestohlen. Die Kripo ermittelt, ob die beiden auch für ähnliche Diebstähle aus Köln infrage kommen.