Verkehrsunfall in Wegberg : Auto überschlägt sich auf L 364

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag an der L 364 in Höhe der Tüschenbroicher Mühle. Foto: Uwe Heldens

Wegberg Die Fahrerin kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sie verletzte sich nur leicht. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Heinsberg war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt.

Die Frau war mit ihrem Wagen aus Richtung Wegberg in Richtung Tüschenbroich unterwegs. In einer Rechtskurve, etwa in Höhe der Tüschenbroicher Mühle, verlor die Fahrerin nach Angaben der Polizei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich daraufhin überschlagen hat und in den linken Straßengraben geschleudert wurde. Das Fahrzeug der Frau blieb danach auf dem Dach liegen.