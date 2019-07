Deutsch-niederländische Ausstellung in Rickelrath : Kunst über die Ländergrenze hinweg

In Rickelrath wurde die Ausstellung „Im Auge des Betrachters“ eröffnet. Ihre Werke zeigten (v.l.) Martina Dudziak und Wolfgang Ruske (Georg Kovac fehlte) aus Deutschland sowie John Stultjens, Marianne Bongerts-Ross und Marianne Roijakkers aus den Niederlanden. Foto: Ruth Klapproth

Rickelrath Sechs Kunstschaffende – je drei aus den Niederlanden und Deutschland – präsentierten in Rickelrath ihre Werke unter dem Titel „Im Auge des Betrachters“ und luden die Besucher zu eigenen Interpretationen ein.

Die Örtlichkeit mit idyllischer Gartenanlage und zwei Ausstellungsräumen hat Charme: Die Besucher schlenderten über Rasen an Gemälden, Skulpturen und Objekten vorbei und sahen sich in aller Ruhe Fotografien, Gemälde und Collagen im Innenbereich an. Zur akustischen Untermalung der kleinen Entdeckungsreise zu den Kunstwerken trug Harry Meschke außergewöhnliche Klänge durchs Spiel auf dem aus zwei Halbschalen bestehenden Instrument Hang bei. Sechs Künstler aus den Niederlanden und Deutschland hatten zur Vernissage der Ausstellung mit dem Titel „Im Auge des Betrachters – Deutsch-niederländische Kunst-Freundschaft“ ins Kunsthaus Rickelrath eingeladen. Ohne beeinflussende Titel konnten die Gäste die Werke nach eigenen Vorstellungen interpretieren.

Die gemeinsame Schau war durch Freundschaften und Kennenlernen auf vorherigen Ausstellungen zustande gekommen, erzählte Martina Dudziak. Sie nutzt die Räume als Atelier und richtet in ihnen seit mehreren Jahren Ausstellungen aus. „Es gibt keine Titel, und die Besucher sollen selber schauen, was sie sehen“, betonte sie. So vielfältig die Künstler aus verschiedenen Städten und Ländern waren, so unterschiedlich waren die Kunststile und Werke.

Info Deutsch-niederländische Schau im Atelier Künstler Marianne Bongerts-Ross, Marianne Roijakkers, John Stultjens, Georg Kovac, Wolfgang Ruske, Martina Dudziak Kunsthaus Rickelrath Atelier Martina Dudziak, Molzmühlenweg 1, Wegberg-Rickelrath Kontakt Telefon 02434 9699650 oder 02161 591295, E-Mail dud.tina@gmx.de, www.martina-dudziak.de

Bei der Niederländerin Marianne Roijakkers hob Claudia Uebach-Pott vom BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit und „offenes Wohnzimmer“ aus Mönchengladbach deren Spiel mit Farben und die abstrakte oder figürliche Malweise hervor. Es entstünden Farbenspiele, sagte sie, die Künstlerin wolle Ästhetik und Schönheit darstellen.

Georg Kovac aus Erkelenz hat sich schon immer mit Fotografie beschäftigt – er zeigte künstlerisch anmutende Naturdetails. Er bearbeite auch die Fotos, um das durch die Linse Gesehene zu verändern – ein Bestreben des Fotografen ist es, dass die Fotos gefallen, so die Rednerin.

Bei Marianne Bongers-Ross aus Roermond gelangen die Bilder vom Herzen auf die Leinwand. Sie präsentierte Ganzkörperporträts in großformatigen Ausschnitten, bei denen der Schwerpunkt auf der Bewegung oder Haltung der Personen lag. Auch hatte sie figürliche Gemälde sowie ein Stillleben auf Aluminium-Trägern im Garten ausgestellt.

Die Materialien Stein und Eisen stellte Uebach-Pott als die bevorzugten Materialien von John Stultjens vor – der Wechsel von glatter und rauer Oberfläche sowie der Farben der Steine machten das Spannende seiner Skulpturen aus. Er bevorzugt geschwungene Formen beispielsweise bei der Gestaltung weiblicher Torsi aus dem durchsichtigen marokkanischen Bergkristall Selenit oder aus verschiedenfarbigem Alabaster, erzählte er am Rande. Diese standen im reizvollen Kontrast zu den oftmals gradlinigen rauen Eisenformen.