Ausstellung im Atelier Donner in Wegberg-Watern : Kunst mit Abstand genießen

Watern Zum ersten Mal seit mehreren Monaten stellte Johannes Donner gemeinsam mit zwei Gastkünstlern in seinem Garten in Wegberg-Watern Bilder und Skulpturen aus. Das Konzept mit Schutz- und Hygienemaßnahmen hat sich bewährt.

Die Kunst im Garten und im Arbeitsumfeld seines Ateliers zu genießen – dazu lud der Wegberger Künstler Johannes Donner am Wochenende in seinen Garten nach Watern ein. Zur Schau standen Donners Bilder und Skulpturen zweier Gastkünstler.

Für die Künstler war es die erste Ausstellung seit Monaten. „Alles ist ausgefallen, eigentlich hätte ich unter anderem Ausstellungen in Amsterdam und Brügge gehabt“, berichtet Donner. In den letzten Jahren hat er häufig überregional ausgestellt. „Ich habe überlegt, was Zuhause in meinem Atelier und Garten machbar ist und eine Anfrage an das Ordnungsamt gestellt“. Mit einem Konzept an Schutz- und Hygienemaßnahmen stand der Ausstellung nichts mehr im Weg.