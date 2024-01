Wanderausstellung in Wegberg Wie arbeitet der Deutsche Bundestag?

Antwort darauf gibt die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages, die sich auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers in dieser Woche in der Sparkasse Wegberg präsentiert. „Demokratie und politisches Handeln rücken mehr und mehr in den Vordergrund. Deshalb war es für uns selbstverständlich, die Ausstellung zu ermöglichen“, sagt Thomas Giessing, Chef der Kreissparkasse Heinsberg. Wilfried Oellers fügt hinzu: „Die Wanderausstellung ist umfassend modernisiert und digitalisiert worden, sodass ihre Anziehungskraft gesteigert werden konnte.“ Bei der Arbeit des Bundestages handelt es sich um ein äußerst komplexes Thema, dessen Strukturen die Ausstellung leichter erkennbar macht – und so auch weniger politisch Interessierte abholen soll. „Wenn es auf die Wahlen zugeht, mache ich mich natürlich schlau. Aber sonst würde ich mich als unterdurchschnittlich politisch interessiert bezeichnen“, sagt Sparkassen-Azubi Michail Holy. Aber: „Die Ausstellung ist wirklich interessant und anschaulich gestaltet. Sie lädt ein, sich eingehender mit der Materie zu beschäftigen.“