Konzept für Ganztagsgrundschule: Ausschuss unterstützt neue OGS-Beiträge

Wegberg Die Satzung sieht eine soziale Beitragsstaffelung vor. Bislang zahlten Eltern 65 Euro pro Monat für ein Kind, künftig bis zu 175 Euro.

Eltern von Grundschulkindern in Wegberg müssen sich auf eine neue Beitragsstruktur für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) einstellen. Wenn der Stadtrat der einstimmigen Empfehlung im jüngsten Ausschuss für Bildung, Integration und Soziales folgt, tritt mit dem neuen Schuljahr im Sommer die neue „Satzung über die Erhebung von OGS-Teilnahmebeiträgen“ in Kraft.

Was soll nun anders werden? Bislang zahlten Eltern 65 Euro pro Monat für ein Kind, 39 Euro für ein Geschwisterkind; ab drittem Kind war die OGS beitragsfrei. Künftig gilt eine achtstufige Staffelung je nach Bruttoeinkommen der Eltern, die Beiträge von monatlich 20 Euro (bei Jahreseinkommen bis 18.000 Euro) bis 175 Euro (über 86.000 Euro Jahreseinkommen) vorsieht. Bei einem Informationsabend mit Vertretern der Elternpflegschaften über die neue Satzung im Januar war vom möglichen Höchstsatz 191 Euro abgegangen und der Mindestbeitrag auf 20 Euro festgesetzt worden, informierte die Verwaltung. Vergünstigungen bei Geschwisterkindern und Beitragsbefreiung aus sozialen Gründen gelten auch in der neuen Satzung.

Neu ist auch die Einführung von Beiträgen für die bislang beitragsfreie Ferienbetreuung. Dies sei auch auf langjährigen Wunsch der Schulleitungen und Koordinatoren erfolgt, erläuterte die Verwaltung. Fachbereichsleiter Gerd Pint berichtete, dass manche Familien die Ferienbetreuung vorsorglich gebucht hätten, ohne später den Platz auch in Anspruch zu nehmen, dies habe zu Mehrkosten des OGS-Trägers Arbeiterwohlfahrt durch eigentlich nicht nötigen Personaleinsatz geführt. Deshalb soll es nun geringe Beiträge für die Ferienbetreuung geben, ebenfalls gestaffelt nach Einkommen zwischen einem und sechs Euro pro Tag, also maximal 30 Euro pro Woche.

Der Beitragsstruktur seien Empfehlungen des Kreisjugendamtes und eine Kalkulation der Aufwendungen des Kooperationspartners Awo zugrunde gelegt worden. „Insgesamt soll durch die neue Beitragsstruktur nicht mehr Geld eingenommen werden als bislang“, erläuterte die Verwaltung. „Die Maßnahme bleibt in Bezug auf die externen Kosten für die Stadt kostenneutral. Die gesamten Einnahmen verbleiben im System OGS.“ Am Donnerstag soll das neue OGS-Beitragssystem allen interessierten Eltern bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden, kündigte die Verwaltung an.

Auf CDU-Nachfrage bestätigte Beigeordnete (und Schul-Dezernentin) Christine Karneth die Möglichkeit von Eltern, zu den neuen Bescheiden Widerspruch einzulegen. Eine Teilnahme am Ferienprogramm für Nicht-OGS-Kinder sei rechtlich allerdings nicht möglich, antwortete sie auf eine Anregung der SPD. Die neue OGS-Ferienregelung soll erst 2020 in Kraft treten, so dass für aktuelle OGS-Kinder in diesem Sommer noch die Beitragsfreiheit gilt. Auf Bitte der CDU-Fraktion nach möglichst großer Transparenz sagte die Verwaltung zu, künftig die Kostenkalkulation für die OGS jährlich darzulegen.