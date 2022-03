Aus für Seniorenreisen : Klaus Brunen blickt dankbar zurück

Wegberg Die Reiseangebote des CDU-Seniorenbüros werden nach über 20 Jahren eingestellt. Das hat unter anderem auch gesundheitliche Gründe. Bislang gibt es noch keinen Nachfolger.

Tausende Wegberger – egal welcher Partei sie nahestanden – sind in dieser Zeit gerne mit ihm gefahren: nicht nur zu Zielen in Deutschland, sondern in Europa. Wichtig dabei war: Klaus Brunen achtete sehr genau darauf, dass das Preis-/Leistungsverhältnis immer stimmte. Die rege und regelmäßige Teilnahme an seinen Reiseangeboten zeigte: Die Mitreisenden waren in hohem Maße mit der erbrachten Qualität zufrieden.