Aus für die Pfirsichplantage in Wildenrath : Die Ära der Plüschprumm ist vorbei

Manchmal frühstücken Hans und Rita Esser an der kleinen Bude zwischen den alten Pfirsichbäumen auf ihrer Plantage in Wildenrath und genießen die Ruhe. Foto: Michael Heckers

Wegberg In Wildenrath geht in diesen Tagen eine jahrzehntelange Familientradition zu Ende. Familie Esser gibt die große Pfirsichplantage an der B221n auf. Vor wenigen Tagen gingen die letzten Wassenberger Sämlinge an die Kunden.