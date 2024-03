Auftauchen statt Untergehen Kita-Kinder aus Merbeck verlieren die Scheu vor dem Wasser

Schwimmtrainerin Katharina Borger sowie Sylvia Heinen als ausgebildete Schwimmlehrerassistentin begleiten die kleinen Wasserratten, die zunächst das Schwimmbad der Mühlenstadt gemeinsam erkundeten und sich das große und das kleine Becken erklären ließen. Gemeinsame Planschspiele und der Versuch, das Gesicht das erste Mal vorsichtig ins Wasser zu tauchen, waren ganz nach dem Geschmack der Mädchen und Jungen, die bislang noch keine Bekanntschaft mit einem Schwimmbad gemacht hatten. Katharina Borger stellt immer häufiger fest, dass diese Erfahrungen wegfallen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, wie Projektbetreuer Lars Abelshausen vom Kreissportbund Heinsberg erkannt hat: Eltern sind berufstätig und haben nicht die Zeit, mit ihrem Nachwuchs ins Schwimmbad zu gehen. Oder sie entstammen fremden Kulturkreisen, „die Wasser einfach nicht kennen". Oder das Entkleiden für das Badevergnügen seien einige beispielsweise nicht gewohnt. Plätze in kommerziellen Schwimmschulen oder bei Vereinen seien oft ausgebucht oder nur schwer zu ergattern. Borger, die bei den Freien Schwimmern in Wegberg tätig ist, hat außerdem festgestellt, dass Kinder eine regelrechte Angst vor dem Wasser aufgebaut haben, die auch nicht so schnell abgebaut werden kann. Sie versucht, ihren jungen Zöglingen beizubringen, „dass es gar nicht schlimm ist, wenn man mal Wasser verschluckt oder wenn Wasser in Ohren und Nase läuft". Viele Kinder hätten erst einmal Angst davor, nass zu werden.