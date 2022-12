Auf Tour Wandern und Waldbaden im Naturpark Schwalm-Nette

Eine weitere Veranstaltung des Naturparks Schwalm-Nette am Sonntag, 18. Dezember, führt die Teilnehmenden über die Premiumwanderroute in und um Tüschenbroich. Los geht es um 11 Uhr ab dem Parkplatz am Restaurant an der L 364, Gerderhahner Straße 1 in Tüschenbroich. Gisela Messing, Natur- und Landschaftsschutzbeauftragte der Stadt Mönchengladbach, begleitet die Gruppe. Die rund acht Kilometer lange Strecke führt zur Motte, zur Schwalmquelle, zur Bischofsmühle und zum Klompenberg. Eine Einkehr ist möglich, dennoch sollten die Teilnehmenden Getränke und Verpflegung mitbringen.