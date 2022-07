Auf dem Thomeshof in Wegberg : Ein Leben im mobilen Hühnerstall

Punkt zehn Uhr öffnet sich die Luke und die Hühner verlassen ihr mobiles Heim, um den Tag im Freien auf der Wiese zu verbringen. Foto: Armin Jackels

Wegberg Auf dem Thomeshof in Wegberg sind die Hühner auf Rädern untergebracht. Was hat es mit den Gefährten auf sich? Wie funktioniert das alles? Und wie kommen Hühner und Rinder miteinander aus? Ein Ortsbesuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Jackels

Hühnermobilheime – Das, was es für Menschen gibt, gibt es seit einigen Jahren auch für Hühner. Freilandeier – Erzeugnisse aus artgerechter Haltung. Das Wohl der Hühner und aller anderen Tiere liegt der Familie Gerards am Herzen.

Inzwischen findet man sie öfter in Wiesen rund um nahegelegene Bauernhöfe, die fahrbaren Hühnerställe. Das fröhliche Gegacker auf der Wiese um diese Hühnermobilheime, ein Geräusch, das viele Menschen schon lange nicht mehr und manche gar noch nie gehört haben. Man kann es den Hennen ansehen, dass sie sich im Freiland wohlfühlen und es genießen sich freizubewegen, zu scharren, zu picken oder einfach nur in selbstgescharten Erdkuhlen zu dösen.

Aber wer hat schon einmal hinter die Kulissen und in das Innere eines solchen Hühnermobils geschaut? Wie kommen die Freilandeier in den Hofladen? Das sind Fragen, die die wenigsten beantworten können. Auf dem Thomeshof der Familie Gerards in Wegberg-Schwaam haben wir einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Der Thomeshof wird als Familienbetrieb bewirtschaftet und kann auf eine 400-jährige Geschichte zurückblicken. Neben dem Ackerbau und der Milchviehhaltung widmet sich die Familie Gerards seit einigen Jahren den Hühnern. Auf den Feldern werden neben Gerste, Weizen, Kartoffeln und Bohnen auch das Futter (Gras und Mais) für die Tiere angebaut.

Auf der Wiese vor dem Thomeshof stehen aktuell drei solcher mobilen Ställe mit jeweils circa 450 Legehennen pro Stall. „Jetzt im Sommer sind es etwas weniger Hennen, da auf Grund der Feriensituation, die Nachfrage bei Freilandeiern etwas nachlässt“, erklärt Stefan Gerards, Seniorchef des Thomeshofs in Schwaam. „Zum Herbst stehen dann wieder vier Wagen in den Wiesen rund um unseren Hof.“

Aber was spielt sich hinter den Kulissen und im Inneren eines solch mobilen Stalls ab. Stefan Gerards gewährt einen Blick in solch ein rollendes Hühner-Mobilheim. Von außen sieht es eher unspektakulär aus, wie ein Sattelschlepperaufleger, den man in der Wiese vergessen hat. Bei näherem Hinsehen sieht man allerdings eine Treppe mit Tür und auf der Rückseite mehrere Gitterrampen mit Klappen, die sich auf Knopfdruck öffnen lassen.

Hinter der Tür verbirgt sich der Technikraum des Stalls, der vom eigentlichen Stallbereich der Hennen getrennt ist. Der Stallbereich ist mit Sitzstangen, Futter, Wasser, geschützter Scharrbereich und Nestern zur Eiablage ausgestattet.

Im Technikbereich befinden sich die Steuerung des Stalls und der Entnahmebereich der Eier. Ohne den eigentlichen Stall betreten zu müssen, werden die Eier auf Knopfdruck über ein kleines Förderband jeden Morgen in diesen Bereich befördert und von Hand auf dreißiger Eierlagen aus Pappe gesetzt. Später werden sie auf dem Hof in die handelsüblichen Eierkartons umgepackt und mit Mindesthaltbarkeitsdatum versehen.

Bei unserem Besuch gegen zehn Uhr morgens war in den Wiesen rund um die mobilen Hühnerställe kein einziges Huhn zusehen. Wie kommt das? Zu diesem Zeitpunkt saßen alle Hennen noch in ihren Mobilheimen. Ein Blick in den Stallbereich der Hennen zeigte, dass alle Hennen ruhig und entspannt in freudiger Erwartung, ohne irgendeine Hektik auf den Auslauf warteten.

„Das ist immer so“, erklärt uns Gerards. „Abends, sobald die Dämmerung beginnt, begeben sich alle Hennen von selbst in ihr mobiles Wohnheim. Hühner kann man nicht treiben. Die finden ihren Weg alleine. Sobald alle Hühner im Stall sind, werden die Klappen geschlossen. Das hat auch noch einen anderen Grund – und der heißt Fuchs. Der Räuber bedient sich gerne an unseren Hühnern. Im letzten Jahr haben Fuchs und Habicht mehr als 80 Hühner gestohlen.“

Die Nacht verbringen die Hühner auf ihren Schlafstangen. Gegen sechs Uhr geht im Stall das Licht an und die Hennen beginnen, ihre Eier zu legen. „Für uns geht die Arbeit im Hühnerstall etwas später los“, sagt uns Gerards. „Wir sammeln die Eier von dem kleinen Förderband in die Eierlagen. Danach wird Futter und Wasser kontrolliert und auch der Gesundheitszustand der Hennen.“ Durch die Möglichkeit zu ganzjährigem Auslauf und ausgiebigen Sonnen- und Staubbädern wird die Vitalität und Gesundheit der Tiere – ohne den Einsatz von Medikamenten – auf natürliche Weise erhalten.

Und dann ist es so weit, pünktlich um zehn Uhr werden die Luken des Stalls geöffnet und alle Hennen stürmen nach draußen. Inzwischen ist Juniorchef Martin Gerards eingetroffen. Er erklärt, dass die meisten Hennen den Stall verlassen. Bei intensiver Sonnenstrahlung verkriechen sie sich in den Schatten unter den Wagen, denn Hennen mögen keine intensive Sonne. Wer schon einmal am Thomeshof vorbeispaziert ist, kennt das Spektakel, wenn man am Zaun stehen bleibt. Wie auf Kommando kommen alle Hennen auf einen zugelaufen. Am kleinen Selbstbedienungslädchen kann man aus einem alten Kaugummiautomaten Futter kaufen, um es den Hennen zu geben – und das wissen diese. Deshalb kommen sie in freudiger Erwartung von Futter gerannt und drängen sich um den Zaun. Sie sind an Menschen gewöhnt.

Und dann gibt es da noch die Nachzügler, die den Stall erst später verlassen. Das seien die Hennen, die ihre Ruhe zum Eierlegen haben möchten und ihr Ei erst dann legen, wenn die meisten anderen Hennen das Hühnermobilheim bereits verlassen haben.

Den ganzen Tag verbringen die Hennen auf den Weideflächen rund um die mobilen Ställe. „Manchmal sitzen sie sogar auf unseren Rindern, die ebenfalls in der Wiese weiden. Das ist ein Bild für die Götter“, sagt Stefan Gerards. „Man sieht es den Hennen einfach an, das sie sich bei uns Wohlfühlen und das liegt uns am Herzen.“ Die Vermarktung der Freilandeier erfolgt schwerpunktmäßig über den kleinen Hofladen mit Selbstbedienung. 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Der Thomeshof ist aber auch Mitglied des Online-Wochenmarktes für den Bereich Niederrhein niederrhein.wochenmarkt24.de.