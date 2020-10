Baum steht auf dem Kirchplatz : Beecker Oliven aus eigener Ernte

Beeck Gastronom Cetin Eroglu kaufte im Mai einen zweieinhalb Meter großen Olivenbaum, um für mediterranes Flair auf dem Kirchplatz zu sorgen. Jetzt überraschten ihn neun Kilo Ertrag.

In der schweren Corona-Zeit für ansprechendes, mediterranes Flair sorgen, den Gästen einen gemütlichen Aufenthaltsort bieten, an dem sie sich wohlfühlen: Anfang Mai kaufte Cetin Eroglu einen Olivenbaum. Der Gastronom, seit 26 Jahren in Beeck heimisch, fand die immergrüne Pflanze, die nie abhängig von der Jahreszeit ihre gesamten Blätter verliert, sondern immer nur saisonunabhängig einzelne Blätter abwirft, in einer Baumschule im niederländischen Venlo.