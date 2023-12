Atelieretage Wegberg Von Kunst und Freiheit

„Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“, formulierte Friedrich von Schiller 1795 in „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ in einer Reihe von Briefen. Dieses inhaltsvolle Zitat, eingebettet in einen noch inhaltsvolleren Brief von Schillers, trifft das Empfinden von Barbara Kauven, die es sich zum Leitspruch für ihre Kunst gemacht hat. Seit rund zwei Jahren gibt sie ihrer figürlichen Acrylmalerei – meist sind es Porträts, Landschaften, Stillleben oder Blumen – einen neuen Raum: eine der zehn ehemaligen Schlafkammern der Mönche im zweiten Stock des ehemaligen Karmeliterklosters. Ihr direkt gegenüber: Antje Vonderheide, die vor einem guten Jahr mit ihrer Kunst in die Atelieretage einzog. Ihre Werke sind gegenständlich und überwiegend in Acryl-, aber auch Aquarellfarben, Buntstifte und Eddings. „Es ist mir ein Bedürfnis, Eindrücke, Wahrnehmungen, Deutungen und Momentaufnahmen des Lebens – meines Lebens – künstlerisch auszudrucken, sei es durch Malerei, Skulpturen, Fotografie, Tanz oder Musik“, so stellt sie ihr künstlerisches Wesen auf der Website der Atelieretage vor.