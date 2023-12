Advent in Wegberg Atelieretage bietet „Einblicke“

Antje Vonderheide beispielsweise malt überwiegend gegenständlich und benutzt dabei überwiegend Acryl- und Aquarellfarben, Buntstifte und Eddings. Porträts, Landschaften, Stillleben und Blumen nennt die gebürtige Mönchengladbacherin Barbara Kauven als ihre Schwerpunkte. Durch sein eigenes Atelier mit Radierwerkstatt in seinem Wohnhaus in Watern ist Johannes Donner vielen bekannt. Im ehemaligen Kloster betreibt der frühere Fotojournalist ein Zweitatelier. Gegenständliche und abstrakte Acrylmalerei steht bei Ursula Kempf im Mittelpunkt. Ulrike Kotlowski, die aus dem Ruhrgebiet stammt, ist fasziniert von den Herausforderungen, die der Trocknungsprozess bei Marmormehl-Spachtelmasse und dem Malgrund aus Pigmenten, Ölen, Lacken, Beizen und Wachsen mit sich bringt. Identität, soziale Gefüge, analytische Naturdarstellung, Malerei, Grafik, Installation, Textilkunst, experimentelles Arbeiten – Eva-Stefanie Mosburger-Dalz zeigt in einer der alten Klosterzellen ein breit gefächertes Spektrum. „Figur im Raum, Figur in der Aktdarstellung, Bewegungen, Stimmungen festzuhalten, darzustellen, ist meine Passion", sagt die gelernte technische Zeichnerin Petra Plum. Nach einer umfangreichen privaten Kunstausbildung widmet sich Ingrid Pusch dem Schichten der Farben. „Abtragen, Farbfelder anlegen, Transparenz erzeugen", erläutert sie ihre Technik. Und: „Die Bilder strahlen eine meditative Ruhe aus und sind das Ergebnis eines langen Bearbeitungsprozesses." Johann Wittmann malt „alles, was mir in den Sinn kommt". Die meisten seiner Bilder sind Öl- und Acrylbilder. „Meine Malerei ist überwiegend gegenständlich. Durch Ausschnitte und besondere Perspektiven werden die Motive etwas verfremdet." Ständige Weiterbildung ist ihr wichtig: Karin van Zoggel malt seit mehr als zwei Jahrzehnten und hat bemerkt, wie sehr die Vergangenheit ihre künstlerische Tätigkeit beeinflusst. „Sie hat mich zu einer neuen, minimalistischen Sichtweise der Dinge inspiriert. Meine bekannt bewährte Technik habe ich im Grundsatz beibehalten."