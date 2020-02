Schöne Einzelstücke der Kollektion "Arsbeckerliebe" : Selbstgemachte einzigartige Dinge

Wer zu Silvia Hohns geht, bekommt „Arsbeckerliebe“: Ausgefallenes, Buntes, Kreatives, aber auch Klassisches.

„Ich mache gerne auch mal ausgefallene Sachen wie Taschen aus außergewöhnlichen bunten Stoffen, die samtig sind oder aus Wachstuch bestehen“, erzählt die begeisterte Handarbeiterin, die zudem einer Teilzeitbeschäftigung als Krankenschwester nachgeht und Hausfrau und Mutter ist. Während diese farbenfrohen Kreationen ihrem eigenen Geschmack am nächsten kommen, arbeitet sie ebenso saisonal, nach Auftrag oder mit Materialien wie Wollfilz in Kombination mit neutralen rosa und blauen Stoffen.

So sei der weiche graue Wollfilz für Dekoratives, Nützliches oder für Taschen sehr gefragt: Kleine Schultüten, sogenannte Geschwistertüten, hat sie daraus erstellt und mit lustigen Motiven bestickt, personalisiert und mit gemusterten Baumwollstoffen kombiniert. Dazu erstellt sie aus diesem Filz Einschläge für Fotoalben zur Kommunion zu passenden Rosenkranzbeuteln. Und im Moment fertige sie zudem aus unterschiedlichen Stoffen und Materialien viele Geschenkartikel zur Geburt und für das Baby an.

„Wenn ich einen Stoff sehe, weiß ich, was ich daraus machen kann“, erzählt Silvia Hohns lächelnd, „manche Sachen mache ich auch frei Hand.“ Darüber hinaus verwendet sie Schnitte von „allerlieblichst“, Farbenmix, Miou Miou, Abacadabra oder erstellt Eigenkreationen, die sie aus Schnitten entwickelt. Zusätzlich zum Besticken plottet sie Stoffe oder dekorative Flaschen – sie schneidet mit einer Maschine die Schriftzüge oder Figuren zu und bügelt diese im Anschluss auf. So finden bei ihr auch junge Kunden mit kleinem Budget persönliche Geschenke wie kleine leuchtende Gefäße, Schlüsselanhänger oder in der Weihnachtszeit mit Aufschrift versehene Weihnachtskugeln für Eltern, Verwandte und Freunde, was Silvia Hohns ein Anliegen ist.