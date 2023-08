Kriegsmahnmal in Arsbeck Ausgetauschte Gedenktafel sorgt für Diskussionen

An diesem Samstag will die Kirchengemeinde in Arsbeck neue Gedenkplatten feierlich einweihen, die sie an dem Kriegsmahnmal vor der Kirche installiert hat. Um diesen Vorgang gibt es im Ort nun allerdings Diskussionen. Nachdem unsere Zeitung über den Vorgang berichtet hat, hat sich Rudi Hachen, Vorsitzender der Arsbecker Dorfgemeinschaft gemeldet. „Die Dorfgemeinschaft wundert sich sehr über diese neuen Platten“, sagt Hachen. „Schon am Dienstagmorgen hatte ich acht Anrufe deswegen, alle sind strikt dagegen.“