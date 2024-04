In Gedenken an Pastor Franz Stappers Ein neuer Stolperstein in Rickelrath

Franz Stappers wurde nach seinem Theologiestudium am 5. Juni 1909 in Münster zum Priester geweiht. Sein Wirken in Rickelrath fiel in die Zeit, in welcher der Nationalsozialismus durch Gleichschaltung und Monopolisierung der Meinungsbildung die Bevölkerung auf das Prinzip „Führer befiehl, wir folgen“ einschwören wollte. Priester, mit ihrer hohen moralischen Autorität in der ländlich geprägten Bevölkerung und ihrem Einfluss in der katholischen Jugendbewegung, wurden dabei als Störfaktoren empfunden, die zu beseitigen waren. So auch Pfarrer Gottfried Plaum in Klinkum. Er lehnte den Nationalsozialismus ab und äußerte dies auch in Predigten. Bei der Reichstagswahl 1933 erhielt die NSDAP in Klinkum nur 17 Prozent der Stimmen.