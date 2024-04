70 Jahre Aral in Wegberg Eine Tankstelle im Wandel der Jahrzehnte

Eine Tankstelle von 1938 in Hamm wird heute als Autobahnkapelle genutzt, in einer anderen in Marienheide wohnt ein Papagei namens Werner. Tankstellen sind Zeugen ihrer Zeit – und verändern sich mit ihr. In Wegberg allerdings nicht ganz so dramatisch wie andernorts. Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen durch einen gesteigerten Individualverkehr tritt in den 1950er-Jahren die Tankstelle als eigener Bautypus in Erscheinung. Zuvor tankte man häufig noch an sogenannten „Fasstankstellen“ ohne Zapfsäulen, an denen das Benzin umständlich mit Kanistern nachgefüllt wurde. Für die Wahl des Standorts einer Tankstelle war es auch bereits in den 1950er- oder 1960er-Jahren nicht unerheblich, eine günstige Lage innerhalb eines Ortes oder an einer viel befahrenen Überlandstraße zu haben.