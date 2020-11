Neuer Restabfallbehälter und Entsorgerwechsel : Das sind die wichtigsten Fakten zum neuen Müllsystem in Wegberg

Das sind die wichtigsten Fakten zum neuen Müllsystem in Wegberg

Ein Gärtner entsorgt Laub in der Biotonne. Auch die Wegberger können ab 2021 Biotonnen nutzen. Foto: RP/dpa

Wegberg Im nächsten Jahr werden die Wegberger mit neuen Restmülltonnen ausgestattet. Dabei gilt es einiges zu beachten. Diese Tipps gibt der neue Entsorger.

Warum werden die Restabfallbehälter in Wegberg ausgetauscht? Die Verträge mit dem derzeitigen Entsorger enden zum 31. Dezember 2020. Die Abfalllogistikleistungen mussten daher zum 1. Januar 2021 neu ausgeschrieben und an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben werden. Die Firma Schönmackers hat hier unter anderem für die Abfuhr von Restabfall den Zuschlag erhalten. Da die Abfallbehälter Eigentum des jeweiligen Entsorgers sind, zieht die Firma Drekopf ihre Behälter ab und Schönmackers stellt ihre Behälter auf.

Wie erkenne ich den neuen Restabfallbehälter? An der Seite der Restabfallbehälter ist ein Etikett aufgeklebt. Neben der neuen Behälternummer, der Adresse und dem Behältervolumen ist unten rechts eine siebenstellige Nummer aufgedruckt. Dies ist die Behälternummer der aktuellen Drekopf-Behälter. Zu finden ist diese auf dem Behälteretikett der aktuellen Abfallbehälter, auf dem Grundbesitzabgabenbescheid sowie der Nebenkostenabrechnung.

Bei meinem neuen Restabfallbehälter schließt der Deckel nicht. Bei der Verladung der neuen Restabfallbehälter kann es zu einer Überdehnung der Deckel kommen, so dass der Deckel leicht offen steht. Dies ist ein vorübergehender Zustand aufgrund der Materialeigenschaften. Bereits nach kurzer Zeit passt sich der Kunststoff wieder an und der Deckel schließt bündig. Trifft dies nach zwei bis drei Tagen nicht zu, sollte der Deckel mittels eines Gegenstandes (zum Beispiel Besenstil) am hinteren Scharnierpunkt zwischen Deckel und Rumpf leicht überdehnt werden.