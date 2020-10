„Gesundheit vor Ort“ in Wegberg : Antonius-Apotheke mit Serviceangebot via Handy-App

Antonius-Apotheke mit Serviceangebot via Handy-App

„Gesundheit vor Ort“ in Wegberg

Als erste Apotheke im Großraum Aachen hat sich jetzt die Antonius-Apotheke in Wegberg dem neuen Gesundheitsnetzwerk angeschlossen. Foto: dpa/Uli Deck

Wegberg Als erste Apotheke im Großraum Aachen beteiligt sich die Wegberger Antonius-Apotheke an der neuen Gesundheits-App „Gesundheit vor Ort“. Die hat vor allem während der Corona-Pandemie viele Vorteile.

Rezepte beantragen, Arzttermine vereinbaren, Vitaldaten checken: Die App „Gesundheit vor Ort“ bringt den Service kostenlos aufs Handy . Als erste Apotheke im Großraum Aachen hat sich jetzt die Antonius-Apotheke in Wegberg dem neuen Gesundheitsnetzwerk angeschlossen. „Das Gesundheitswesen wird digital und wir möchten gleich zu Beginn mit dabei sein“, erklärt Apothekerin Meike Wetzler.

Zahlreiche Partner gibt es bereits am Niederrhein, aber auch in anderen Regionen wie beispielsweise Baden-Württemberg. Patienten, die sich die App kostenfrei herunterladen, können sich so mit ihrem Hausarzt, ihren Fachärzten und ihrer Hausapotheke vernetzen. Dabei geht es um Termine, Rezepte, Überweisungen, Anfragen, Vitaldaten, die Gesundheitsakte und mehr.