Angerdorf Rickelrath Bürgerinformation zum Lärmaktionsplan

Einige Maßnahmen wurden vorgeschlagen oder von Schweers angeregt. Lärmschutz durch schallisolierte Fenster und Schalldämmungen an Häusern wäre eine Maßnahme. Im Hinblick auf eine zukünftige Geschwindigkeitsregulierung solle die Stadt Wegberg zunächst einmal die mobile Messstation in Rickelrath aufstellen, schlug Thomas Cassel vor. Der zunehmende Lkw-Verkehr, insbesondere in der Nacht, solle eingeschränkt werden. Der Angerdorf-Verein selbst will schriftliche Anregungen abliefern. Ob sich aber tatsächlich was ändern wird, bezweifeln viele. Die LAP sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und ein unbefriedigendes Instrument ohne verbindliche Folgen, wurde kritisiert. Aber es bleibt die Hoffnung, wie Wilfried Reiners meinte: „Vielleicht entwickelt sich ja doch etwas aus unseren Anregungen.“ Spätestens in fünf Jahren ist er schlauer. Dann nämlich muss es eine Fortschreibung des LAP geben und die Stadt Wegberg darstellen, was bis dahin in Sachen Lärmschutz getan wurde.