Angelpark Tüschenbroich Immer weniger Jugendliche kommen zum Angeln

Uwe Wirth glaubt, dass Computerspiele dem früher so beliebten Angelsport bei Kindern und Jugendlichen längst den Rang abgelaufen haben. Wenn er an die Sommerferien zu alten Zeiten zurückdenkt, wird er nachdenklich. „Heutzutage interessiert sich die Jugend nicht mehr so sehr fürs Angeln“, hat er festgestellt. Das war früher ganz anders – in den großen Ferien zählte er täglich im Schnitt 15 Kinder auf dem sechs Hektar großen Gelände. „Jetzt sind es keine 100 mehr während der gesamten Ferienzeit. Die haben andere Hobbys.“ Deutschlandweit sprechen die Zahlen für sich: Statistiken zufolge gehen in Deutschland mehr als 3,5 Millionen Menschen regelmäßig angeln. Das kann am puren Naturerlebnis als Ausgleich zum Bürojob liegen. Für viele ist es eine aufregende Herausforderung, für andere dient es lediglich Entspannung.