Wenn Demenz Leben verändert „Sie ist nicht mehr die Person, die sie mal war“

Seit Anfang des Jahres fährt Ludwig Scherer* seine Frau viermal die Woche in das Café. „Wenn ich sie wecke und sage, ‚du fährst heute ins Café‘, dann strahlt sie und schlägt die Bettdecke zur Seite.“ In ihrer Anwesenheit verzichtet Scherer darauf, offen anzusprechen, dass es sich bei dem Café um die Wegberger Tagespflege Am alten Schulweg handelt. Als es mit Elke Scherers Demenz schlimmer wurde, habe sie sich gewehrt, in eine solche Einrichtung zu gehen. Also wurde aus der Tagespflege ein Café – ein Ort, an dem es schließlich auch Kaffee und Plätzchen gibt.