An der Wegberger Feuerwache Wenn eine Hecke zum Politikum wird

Eine kleine Hecke mit großer Wirkung: Wer in dieser Woche am Wegberger Ortseingang an der Maaseiker Straße/Grenzlandring vorbeigefahren ist, dürfte die drei Banner vor der im Bau befindlichen Feuerwache nicht übersehen haben. Diesmal ist es aber nicht der Millionen-Bau selbst, der für Aufregung sorgt, sondern das Gewächs davor. „Heckenschutz = Klimaschutz“ und „Ich muss weichen nur für freie Sicht“ steht auf Plakaten, die Umweltschützer aus der Mühlenstadt dort aufgehängt haben. Der Grund war die Erklärung der Stadtverwaltung, die dortige Hecke noch in diesem Monat roden zu wollen, um den Blick auf die künftige Staudenbepflanzung freizugeben, die vor der Feuerwache entstehen soll. Die Verwaltung hat bereits auf die Kritik reagiert – und die Rodung vorübergehend gestoppt.