Mitteilung der Stadt Wegberg : Am Beeckerwald werden Bäume gefällt

Wegberg Weil sie durch Dürre und Borkenkäfer geschädigt sind, müssen weitere Bäume abgeholzt werden.

Mehrere Bäume müssen noch im Februar am Rande des Wohngebietes Beeckerwald gefällt werden. Das teilt die Stadt Wegberg mit. Wie Bauhofleiter Ingmar Pape erklärt, sind die Abholzungen zwingend notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Arbeiten sollen Mitte nächster Woche beginnen. Betroffen ist das Gebiet am Tannenweg und Kiefernweg.

Wegen der Dürre haben viele Bäume in den Wäldern von Wegberg und Wassenberg in den vergangenen Jahren massiv gelitten. Der Wassermangel habe auch bei vielen Bäumen im Beeckerwald zu eklatanten Schäden geführt, erklärt Ingmar Pape. Der Leiter des städtischen Bauhofs tauscht sich bei diesem Thema regelmäßig mit dem zuständigen Förster Claus Gingter und Lars Delling von der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg aus. Damit die Sicherheit von Spaziergängern im Beeckerwald gewährleistet bleibt, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, noch in diesem Monat einzelne Bäume, die nicht mehr standsicher sind, zu fällen. Darunter sind auch Buchen und Eichen. Außerdem werden abgestorbene Äste entnommen. „Bei den Arbeiten, die Mitte nächster Woche beginnen und etwa zwei bis drei Wochen dauern sollen, wird uns ein Baumkletterer unterstützen“, erklärt Ingmar Pape. Auch ein Hubsteiger komme beim Abholzen der kranken Bäume zum Einsatz. Das Material soll im Wald bleiben und zur Entwicklung des Waldbodens und als Brutstätte für Vögel dienen. Ein Biologe werde sich die Baumkronen genau anschauen und entscheiden, ob ein Baum tatsächlich gefällt werden muss. „Das geschieht in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde“, sagt Ingmar Pape.