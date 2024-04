Am Burgparkplatz Stadt- und Wirtschaftschronik in Wegberg neu aufgelegt

Es ist so weit: Trend Media City Line, deutschlandweiter Marktführer für Stadt- und Wirtschaftschroniken, hat die Aktualisierung und Modernisierung der Stadt- und Wirtschaftschronik in Wegberg initiiert. Mit der Bereitstellung des bisherigen Standortes „Burgparkplatz“ (Rathausplatz 22) in Nahe des Rathauses unterstützt die Stadt Wegberg dieses Projekt. Auf diese Weise stellt sie eine etablierte Plattform für die Entwicklung der Stadt und die vielfältige lokale und regionale Wirtschaft dar, um die Strukturstärke von Wegberg zu präsentieren.