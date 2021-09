Museumstag in Wegberg : Riffeln und spinnen – so läuft die Arbeit mit Flachs

Wegberg Wie wurde früher aus Flachs Leinen gemacht? Antworten auf diese Frage bekamen die Besucher am Flachstag in den Erlebnismuseen in Wegberg-Beeck.

Den Bachelor strebt sie an, eine wichtige Etappe auf dem Weg dahin hat sie bereits geschafft: Janka Schmerge, Studentin der Textil- und Bekleidungstechnik an der Hochschule in Mönchengladbach, legte im Museum in Beeck das Flachsdiplom ab. Sie demonstrierte in Beeck ihr Wissen und Können in der mit der Faser verbundenen Arbeit. Der Heimatverein Beeck bot seinen Flachstag auf dem Gelände und in den Gebäuden der örtlichen Erlebnismuseen, dem Flachs- und dem Volkstrachtenmuseum, an. Das Angebot wurde bestens angenommen.