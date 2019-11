Erfolgsgeschichte Eisbahn : Zum zehnten Mal Trubel rund ums Wegberger Eis

Die Eisbahn in Wegberg lockt alljährlich Besucher aus Nah und Fern an. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die „Wegberger Eisbahn“ auf dem Rathausplatz ist ein Konzept mit Erfolg. Dieses Jahr wird die Bahn zum zehnten Mal aufgebaut. Dabei locken nicht nur Veranstaltungen wie das Bierkasten-Curling.

Der Bürgermeister hingegen fiebert einem anderen Ereignis entgegen: der Bierkasten-Curling-WM. Einmal in seinem Leben möchte er auch Weltmeister werden. Ob es in diesem Jahr klappt? Die Konkurrenz ist jedenfalls sehr groß. „Es haben sich jetzt schon knapp 100 Teams angemeldet“, verrät Lambertz. Noch sind Anmeldungen möglich unter stadtmarketing@stadt.Wegberg.de. Diese Adresse ist auch von Belang für Interessenten, die die Eisbahn montags bis mittwochs ab 20 Uhr mieten wollen, um dort Eisstockschießen zu veranstalten. „Das Interesse dafür wächst immer mehr bei Gruppen oder bei Unternehmen, die eine Weihnachtsfeier machen.“

Ebenfalls beim Stadtmarketing können sich die Teilnehmer für das Saftkasten-Curling anmelden. Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren ermitteln am Sonntag, 15. Dezember, ab 11 Uhr in Gruppen mit mindestens vier Teilnehmern ihren Meister. Die Auslosung zur großen „Weltmeisterschaft“ findet am Samstag, 16. November, um 19 Uhr statt. Nach elf Spieltagen ist das Finale am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr.