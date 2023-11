Historischer Verein Als in Wegberg der Flachs geschwungen wurde

Beckers habe amerikanischen weißen Leinsamen, Rigaer Leinsamen sowie Seeländer Leinsamen in Wegberg verkauft. 1873 sei sein Betrieb abgebrannt – damals laut Referent Schmitz kein seltenes Vorkommnis, da es in den Flachsverarbeitungsberrieben extrem staubig und trocken gewesen sei und es deshalb oft zu Verpuffungen und Bränden gekommen sei. In seinem Vortrag ging der Wegberger Heimatforscher auf jede einzelne Flachsschwingerei ein, zeigte alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die die Arbeiterinnen und Arbeiter bei ihrer Tätigkeit zeigten. Schmitz stellte auch den Betrieb des Wegberger Flachs-Unternehmers Hans Potz vor, der sich an der Burg befunden habe. Die Einfahrt habe sich an der Venloer Straße befunden. Nachbarn und Mitbewerber auf dem Gelände: die Gebrüder Thenen. Wilhelm Thenen, geboren 1820, habe auch die Gastwirtschaft Zur Post betrieben. Sein fünf Jahre jüngerer Bruder Franz sei von Beruf Kupferschläger gewesen. Gemeinsam hätten sie eine Flachsschwingerei mit mehreren Teilhabern betrieben. „Sie waren das, was man heute als Investoren bezeichnet", so Dietmar Schmitz.