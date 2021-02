Corona-Krise im Erkelenzer Land : Als Friseurmeisterin in Seniorenzentrum angestellt

Erkelenzer Land Die Heinrichs Gruppe stellt für ihre 20 Einrichtungen in der Region neue Mitarbeiter ein, die ihren Beruf aufgrund von Corona nicht ausüben dürfen.

Seit Wochen steht Laura Jansen mit einem schlechten Gefühl auf. Ihre Gedanken kreisen um die Frage: Wie soll es weiter gehen? Die 28-Jährige ist selbstständige Friseurmeisterin aus Kirchhoven. Mit ihrem mobilen Salon „lockenliebe“ ist sie zu ihren Kunden nach Hause gefahren, war bei Shootings gebucht und hat Bräute für ihren großen Tag gestylt – dann kam Corona und führte in ganzen Branchen zu einem noch immer andauernden Stillstand. So auch bei Laura Jansen.

Doch seit einigen Tagen hat sie wieder einen Job. Als geringfügig Beschäftigte arbeitet sie nun in einem Seniorenzentrum. Die Heinrichs-Gruppe unterhält rund 20 Einrichtungen im Erkelenzer Land, darunter auch das SZB Wegberg an der Freiheider Straße. Laura Jansen, die im SZB Heinsberg arbeitet, unterstützt bei Flächendesinfektionen und bei der Mahlzeitbegleitung der Senioren. „An meinem ersten Tag habe ich mich ein bisschen gefühlt wie eine Praktikantin“, sagt sie lachend. „Aber ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich hier bin und es macht mir richtig Spaß.“ Morgens aufzustehen und zu wissen, dass man in seinem Beruf im Moment nicht gebraucht wird – das hat ihr in den vergangenen Wochen zu schaffen gemacht. Hinzu kommt, dass es für sie nicht nur ein Job ist: „Schon als Kind wusste ich, dass ich Friseurin werden möchte. Für mich gab und gibt es nur diesen einen Beruf.“ Und so hat sie sich entschlossen, dafür zu kämpfen, dass der Traum der Selbstständigkeit irgendwann weiter gehen kann.