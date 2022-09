625-Jahr-Feier in Klinkum : Alle Ortsvereine beteiligen sich an großer Geburtstagssause

Klinkum Zum 625. Geburtstag ihres Heimatortes hatte die Dorfgemeinschaft ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Auch Bürgermeister Michael Stock schaute vorbei. In einem feierlichen Gottesdienst wurde die neue Ortsfahne eingeweiht.

Auf der Wegberger Steuerliste tauchte der Ort im Jahr 1397 bereits auf, damals noch in der alten Schreibweise „Klynckem“, was soviel wie „Haus am Hang“ bedeutet. Inzwischen blicken die Klinkumer auf eine bewegte 625-jährige Ortsgeschichte zurück, in der sich das Dorf immer wieder gewandelt hat. Bei den umfangreichen Jubiläumsfeierlichkeiten nahm Elvira Jans die Besucher mit auf eine abenteuerliche Zeitreise. Die geschichtsinteressierte Schriftführerin des Klinkumer Kirchenchors Cäcilia hat sich auf eine intensive Suche begeben und die heimische Geschäftswelt um alte Fotos, Visitenkarten oder sonstige Dokumente gebeten.