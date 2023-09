Hobbygärtner Alexandra und Steven Bartsch Ein preisgekrönter Arsbecker Garten

Nach und nach haben Alexandra und Steven Bartsch ein Naturparadies erschaffen, seit sie vor dreieinhalb Jahren aus Duisburg nach Arsbeck gezogen sind. Jetzt wurden die Eltern zweier Töchter für ihre Mühe belohnt. In den bekannten Gärten der Welt in Berlin-Marzahn fand die Siegerehrung des bundesweiten Pflanzwettbewerbs „Deutschland summt“ statt, der von der Stiftung für Mensch und Umwelt veranstaltet wurde. In der Kategorie Privatgärten ab 500 Quadratmetern landete die 33-Jährige auf dem ersten Platz und war überrascht. Schon 2022 hatte die Familie am Wettstreit deutscher Hobbygärtner teilgenommen. „Wir wurden lobend erwähnt. Ich dachte mir in diesem Jahr, da geht noch was“, so die Preisträgerin. Alexandra Bartsch, die wie ihr Ehemann eine Imker-Ausbildung durchlaufen hat, dokumentierte, machte Fotos, schrieb Texte.