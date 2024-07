Aktiv für Wegberg 112 Tröstebären für die Feuerwehr

Wird die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen, sind oft Menschen betroffen. Wenn dann auch noch Kinder beteiligt sind, ist das für alle Einsatzkräfte eine ganz besondere Herausforderung. Gut, wenn dann ein Tröstebär mit im Einsatz ist. Mit dem Teddy können die Einsatzkräfte das Vertrauen der Kinder gewinnen und werden so bei ihrer Arbeit unterstützt. Ein negatives Erlebnis wird durch die Übergabe eines Kuscheltieres positiv überlagert und kann so sogar eine Traumatisierung verhindern. Damit die Kinder das Erlebte gemeinsam mit dem Teddybären verarbeiten können, dürfen sie das neue Stofftier natürlich behalten. Zur Einweihung der neuen Feuerwache in Wegberg, überreichte die Wählergemeinschaft Aktiv für Wegberg jetzt 112 Tröstebären an die Freiwillige Feuerwehr. So soll gewährleistet werden, dass auf jedem Einsatzfahrzeug im Stadtgebiet Wegberg mindestens ein Teddybär im Einsatz ist. Die Wählergemeinschaft Aktiv für Wegberg hofft, dass die Tröstebären lange ausreichen, denn: „Jeder Einsatz eines Bären, ist einer zu viel“, wie die Vorsitzende Nicole von den Driesch sagt.