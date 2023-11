Aktionstag in Wegberg, Wassenberg und Erkelenz Aktion gegen häusliche Gewalt

Den Aktionstag, der am Samstag nicht nur in Wegberg mit Infoständen und einem Hilfs- und Beratungsangebot, sondern auch in Übach-Palenberg und in Wassenberg auf dem Martinsmarkt stattfand, plante die Arbeitsgemeinschaft seit fünf Jahren. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wegberg, Monika Broy, war an dem Aktionstag ebenfalls an dem Infostand anwesend. Auch sie beschäftigt sich mit der Problematik: „Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Gewalt wird auch gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr und den Rettungsdienst verübt, auch gegen Männer und Kinder. Aber an Frauen im Vergleich mehr. Darüber hinaus wird sexuelle Gewalt gegen Frauen als Kriegsstrategie angewandt“, gibt sie zu Bedenken.