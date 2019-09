Reise des Aktionskreises Wegberger Mühle : Mit dem Kahn durch den schönen Spreewald

Mit dem Spreewaldkahn, einem Flachboot ohne Kiel, ging es auf die Reise durchs Biosphärenreservat. Foto: Karl Küppers/AWM

Wegberg 49 Mitglieder und Freunde des Aktionskreises Wegberger Mühle (AWM) besuchten die Bundesländer Brandenburg und Sachsen.

Zielort der Reise war die Stadt Weißwasser, die durch den Eishockey Club Lausitzer Füchse bekannt geworden ist. Das Hotel Kristall sollte für eine Woche zentraler Ausgangspunkt für alle Tagesreisen sein.

Erste Station war die Stadt Cottbus. Die Gästeführer von Cottbus führten uns zunächst in den Branitzer Park und später in die Altstadt. Weiter führte die Reise die Wegberger in den Spreewald. Mit dem Spreewaldkahn, einem Flachboot ohne Kiel, ging es auf die Reise durchs Biosphärenreservat mit seinen natürlichen und künstlichen Wasserwegen. Seit 1991 steht der Spreewald unter der Schirmherrschaft der Unesco. Mit einem Rundgang durch die historische Stadt Lübbenau endete der Tag im Spreewald.

Mit dem Bus ging es am nächsten Tag zur Gedenkstätte Bautzen. Es begann alles im Jahre 1904 mit einer Landesstrafanstalt am Rande der Stadt. Zwei Jahre später wurde in der Stadt ein neuer Gefängnistrakt gebaut. Diese beiden Gefängnisse entsprachen dem humanistischen Strafvollzug. 1923 wurde aus den Gefängnissen die Vereinigten Gefangenenanstalten. In den Jahren 1933 bis 1945 waren die Gefängnisse von der nationalsozialistischen Diktatur geprägt. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der historischen Altstadt, unter dem Titel „1000 Schritte durch eine 1000-jährige Geschichte. Der Höhepunkt der Führung war der Besuch des St. Petri Doms.

Mit dem Besuch im Braunkohlenkraftwerk Schwarze Pumpe begann der nächste Tag in der Lausitz. Dieses Kraftwerk liegt an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen und hat in den 1990er Jahren mit seinem Neubau hinsichtlich Effizienz und Umweltschutz international neue Maßstäbe gesetzt. Die Lausitz ist das zweitgrößte Braunkohlenrevier Deutschlands.

Der Folgetag war gespickt mit vielen Höhepunkten. Zunächst gab es eine Fahrt durch die Wälder Sachsens, die ebenfalls zum Unesco Welterbe gehören. Reiseziel war die Stadt Görlitz nahe der polnischen Grenze. Mit einer einstündigen Stadtrundfahrt durch die Außenorte begann der Besuch in der Oberlausitz oder dem Land der Sorben und Wenden. Weiterhin fuhren die Wegberger mit der Waldeisenbahn von Weißwasser nach Muskau und erkundeten dort den Fürst Pückler Park. Reiseführer Karl Küppers hatte wieder ein attraktives Programm zusammengestellt, dass viele Höhepunkte beinhaltete.

