Wegberger Einkaufshilfsangebot von Vereinen, Stadt und Kirchen : Die Solidarität mit den Älteren ist groß

Wegberg Die Aktion „Wegberg zeigt Herz“ bietet den in der Corona-Krise besonders betroffenen Menschen ihre Unterstützung an.

In der Not einander beistehen E-Mail sankt-martin-hilft@sanktmartinwegberg.de, Telefon 02434 800222

SC Wegberg Direkter Kontakt telefonisch unter 01525 7460266 oder per E-Mail an einkaufen@sc-wegberg.de

Beim Nachfragen bei den Mitspielern am Tag darauf traf die Idee auf sehr positive Resonanz. Es haben sich bereits zehn Spieler gefunden, die sich für Einkäufe in den örtlichen Geschäften zur Verfügung stellen. So nimmt der Verein Einkaufswünsche telefonisch oder per E-Mail entgegen, und die Mitglieder bringen die Sachen kostenlos bis an die Haustür. „Eine Bestellung einer Dame ist bereits heute reingekommen“, berichtete der Geschäftsführer am Montag, „sie hat etwas für morgen bestellt – entsprechend holt ein Spieler sich die Einkaufstasche und den Einkaufszettel und bringt ihr die Sachen dann.“