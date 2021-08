Aktion in Wegberg : Zehn-Euro-Gutschein für Erstimpflinge

Aktion in Wegberg

Bereits vor zwei Wochen fand eine Impfaktion in der Wegberger Mühle statt: Hans-Jürgen König aus Erkelenz hat das Angebot gerne angenommen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Für jede Erstimpfung in der Wegberger Mühle verteilt die Stadt Wegberg einen Gutschein über zehn Euro für das Street Food Festival, das von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. August) auf dem Rathausplatz stattfindet. Auch Kinder und Jugendliche können profitieren.

Eine besondere Impfaktion des Kreises Heinsberg wird am Wochenende (27. bis 29. August) in Wegberg angeboten. Ein Team des Impfzentrums des Kreises Heinsberg wird von Freitag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr in der Wegberger Mühle den Impfstoff BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson kostenfrei verimpfen. Für jede Erstimpfung verteilt die Stadt Wegberg einen Gutschein über zehn Euro für das Street Food Festival, Kostenpflichtiger Inhalt das Wochenende von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. August) auf dem Rathausplatz stattfindet.