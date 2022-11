Adventszeit in Wegberg : So gelingt die Einstimung auf das Weihnachtsfest

Der Adventsmarkt im Klosterhof besticht durch eine stimmungsvolle Beleuchtung. Nach 2019 findet er am 26. und 27. November zum zweiten Mal statt. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Gleich an vier Orten in der Wegberger Innenstadt können Besucher die Adventszeit auskosten. Zwar gibt es wegen der Energiekrise keine herkömmliche Eisbahn, aber dafür zwei Adventsmärkte und das Winterdorf auf dem Rathausplatz.

Die Adventszeit in der Mühlenstadt beginnt in diesem Jahr mit zahlreichen vorweihnachtlichen Veranstaltungen. Die Werbegemeinschaft Wegberg, die „Initiative Sankt Martin hilft“ der Pfarrei St. Martin, die Atelieretage im ehemaligen Kloster und die Stadt Wegberg haben ein umfangreiches Programm zusammengestellt. In unserem Überblick stellen wir die einzelnen Angebote vor.

Wegberger Winterdorf Mit der Eröffnung des Wegberger Winterdorfes am Freitag, 25. November, um 18 Uhr beginnt auf dem Rathausplatz ein vierwöchiger Zeitraum mit kulinarischen Angeboten, Kinder- und Jugendaktionen sowie der zwölften Weltmeisterschaft im Bierkastencurling. Als Alternative zu einer Eisbahn, die in diesem Jahr aufgrund der Energiemangellage nicht aufgebaut wird, findet das Bierkasten-Curling auf einer drei mal 15 Meter großen Kunsteisbahn statt. Um jungen Leuten ein alternatives Programm zur Eisbahn zu bieten, wird das beliebte Saftkasten-Curling auf mehrere Termine erweitert, sodass altersgleiche Mannschaften miteinander wetteifern können. Interessierte Mannschaften für das Bier- und Saftkasten-Curling mit jeweils vier Teilnehmern können sich per E-Mail an stadtmarketing@stadt.wegberg.de unter Angabe eines Mannschaftsnamens anmelden.

Für Kinder gibt es zusätzliche Angebote mit Unterstützung des Basislagers Wegberg: Die Outdoorprofis aus Wegberg bieten am Freitag, 2. Dezember, ab 15 Uhr weihnachtliches Bogenschießen für Kinder und Erwachsene an. Am Freitag, 16. Dezember, ab 15 Uhr gastiert das Bilderbuchtheater „Zogg“ vom Macher des Grüffelos. Das Jugendheim De Schuer neben dem Rathausplatz lädt alle Kinder ab sechs Jahren in den vier Eventwochen ein, sich im Jugendheim aufzuwärmen und bietet verschiedene Aktivitäten wie Kickern, Billard, Konsolen- und Gesellschaftsspiele sowie Indoor-Fußball an. Die Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 15 bis 21 Uhr, mittwochs von 15 bis 20 Uhr und freitags von 14 bis 20 Uhr.

Adventmarkt Innenstadt Auch in der Fußgängerzone bieten zahlreiche Verkaufsstände am Wochenende, 26. und 27. November, in den dekorierten Holzhäusern vieles an: Zum Sortiment zählen zum Beispiel Krippen, Floristik, Bücher, Home Accessoires, Lederwaren, Holz-Dekoartikel, Gewürze, Schmuck, individuelle Geschenkideen, Imkereiprodukte, Duftkerzen und Naturkosmetik. Auch kulinarisch ist ein breites Spektrum unter anderem mit Honigmet, Hot Aperol und Glühwein sowie Reibekuchen, Pulled Pork und veganen Crêpes vorgesehen.

Am Samstag gibt es um 17 Uhr Live-Musik mit Elena Thißen, um 19 Uhr mit Vera Derichs und Daniel Odenthal. Tags darauf treten unter anderem Autoharpsinger Alexandre Zindel (14 Uhr) und Take 2 (16 Uhr auf. Einkaufen in den Geschäften der Innenstadt mit interessanten Angeboten können die Besucher ab 13 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag. In den Gastronomiebetrieben der Innenstadt können die Gäste verweilen. Der Erlös des Glühwein- und Getränkestandes am Brunnen nutzt die Werbegemeinschaft Wegberg für attraktive Aktionen in der Mühlenstadt.

Adventsmarkt Klosterhof Am ersten Adventswochenende verwandelt sich der Klosterhof in ein heimeliges Hüttendorf. Wegen der Corona-Pandemie war es in den Jahren 2020 und 2021 nicht möglich, im Klosterhof sowie in der Wegberger Innenstadt einen Adventsmarkt stattfinden zu lassen. Nun veranstalten die Ehrenamtler der Initiative „Sankt Martin hilft“ nach 2019 den zweiten Adventsmarkt im Klosterhof des ehemaligen Karmeliterklosters im Herzen von Wegberg. Insgesamt 16 Hobbyhandwerker und -künstler werden eine breite Produktpalette anbieten. Hierzu gehören Holz- und Keramikarbeiten, gestrickte und genähte Handarbeiten, gegossene Zinnfiguren, Goldschmiedekunst, afrikanische und indische Accessoires sowie Wachsmalerei und Fotokunst.

Chöre und Orchester, unter anderem der Kirchenchor Cäcilia 1846 Wegberg (Samstag, 15.30 Uhr) Wassenjazz (16.30 Uhr) sowie Elena Thißen und Kerstin Schockert als Duo Coco (Sonntag, 14.15 Uhr), die Wegberger Gruppe Cool Change mit Christof Jentgens am Keyboard (17.30 Uhr) stimmen an beiden Tagen die Besucher mit ihrer Live-Musik in die Weihnachtszeit ein. An beiden Tagen jeweils um 17 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, im Kloster Geschichten der Erzählkünstlerin Gabriele Claßen aus Moorshoven zu lauschen. Neben einem Glühwein- und Kakaostand wird im Kloster eine Cafeteria, die Kaffee und Kuchen anbietet, betrieben. Der Erlös aus dem Adventsmarkt im Klosterhof kommt der Initiative „Sankt Martin hilft“ für ihre sozialen Projekte zugute.

Kunstausstellung „Einblicke 2022“