Adventsstimmung in Wegberg : „Beeck leuchtet“ in dunkler Zeit

„Beeck leuchtet“ in dunkler Zeit

Adventsstimmung in Wegberg

Lichter sorgen in Wegberg für Adventsstimmung. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Ein bisschen Weihnachtsstimmung muss schon sein – gerade während der Corona-Pandemie. Und was wäre die Adventszeit ohne Lichterglanz?

So bleiben auch die dunklen Tage in heller Erinnerung. Nach reiflicher Überlegung hatte das Organisationsteam der Beecker Weihnachtsmarktes deshalb beschlossen, „Beeck leuchtet“ am Wochenende unter 2G-Bedingungen auf dem Kirchplatz stattfinden zu lassen.