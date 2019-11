In der Wegberger Innenstadt : Winterdorf mit Eisbahn und Adventsmärkten

Wegberg Die Wegberger Eisbahn ist eröffnet. Das Winterdorf auf dem Rathausplatz wird am ersten Adventswochenende durch die „Wegberger Weihnacht“ und den Adventsmarkt der Initiative „St. Martin hilft“ ergänzt.

Weihnachtliche Atmosphäre rund um den Brunnen in der Fußgängerzone verheißt die Werbegemeinschaft am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Auf einer Bühne in der Nähe des Brunnens wird es am Samstag um 18 Uhr ein Musikprogramm von Anja Schäfer mit klassischen Weihnachtsliedern geben, am Sonntag spielt die 15-köpfige Gruppe „Op Tied Muuj“ aus den Niederlanden auf. „Nicht nur am Brunnen, sondern an mehreren Stellen“, sagt der Vorsitzende des Gewerberings, Frank van Beekum. Außerdem wird es an beiden Tagen auf der Hauptstraße und zwischen dem Winterdorf auf dem Rathausplatz und dem Brunnen einen Krammarkt geben. Mit einer Tombola beteiligt sich die Schützenbruderschaft, die mit dem Erlös die Restaurierung ihrer Fahne finanzieren möchte. „Und nicht zuletzt lockt auch ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Besucher zu einem Einkaufsbummel in die Stadt“, betont van Beekum.