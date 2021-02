Hans-Josef Rosen aus Wegberg stirbt im Alter von 74 Jahren : Abschied von einem Pfadfinder mit Herz und Seele

Hans-Josef Rosen war ein Pfadfinder durch und durch. Er starb am 1. Februar 2021 im Alter von 74 Jahren. Foto: Rosen

Wegberg Vater, Großvater, Freund, Ratgeber – Hans Josef Rosen war alles in einer Person. Am 1. Februar ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der Stamm Titus Brandsma der Pfadfinderschaft Wegberg trauert um einen Helfer in allen Lagen.

„Wir trauern um einen sehr facettenreichen Mann, der uns als Pfadfindern und Altpfadfindern, nicht nur in Wegberg, sondern weit über die Grenzen hinaus sehr fehlen wird“, sagen Ilka Büllesbach und Sven Mühlen vom Stamm Titus Brandsma.

1959 trat Hans-Josef Rosen, der bei den Pfadfindern „Rosi“ genannt wurde, als Kind in den ebenfalls noch in den Kinderschuhen steckenden Pfadfinderstamm in Wegberg ein. Er war ein Pfadfinder aus Leidenschaft. Nachdem er Leiter geworden war, übernahm er für über 40 Jahre den Stammesvorstand.