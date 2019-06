Nach 36 Jahren im Dienste der Kirchenmusik : Viel Beifall für scheidenden Chorleiter Misgaiski

Chorleiter Helmut Misgaiski erhielt von den Kirchenbesuchern viel Beifall für sein jahrzehntelanges Engagement im Dienste der Kirchenmusik. Foto: Michael Heckers

Beeck Nach 36 Jahren im Dienste der Kirchenmusik wurde Chorleiter Helmut Misgaiski (69) am Pfingstmontag verabschiedet. Mit dem Beecker Projektchor und Karl Hütz an der Orgel hatte Misgaiski noch einmal in beeindruckender Weise die musikalische Gestaltung des großen Festhochamtes während der Pfingstkirmes in Wegberg-Beeck übernommen.

Am Ende des 100-minütigen Gottesdienstes erhoben sich die Besucher in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche St. Vincentius von ihren Plätzen und spendeten minutenlang Beifall für die außergewöhnliche Leistung des scheidenden Chorleiters.

Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran lobte das jahrzehntelange Engagement von Helmut Misgaiski und sagte, dass es ihm stets gelungen sei, seine Chorsänger zu eindrucksvollen Höchstleistungen zu animieren.