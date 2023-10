Abschied für Michael Stock „Wegberg bleibt mein Anker“

Christine Karneth, Erste Beigeordnete der Stadt Wegberg, die vorerst die Amtsgeschäfte weiterführen wird, erinnerte sich noch gut an die ersten Arbeitstage des neuen Bürgermeisters im Jahr 2014. Es sei Stocks Kleidungsstil gewesen, der auf die männlichen Mitarbeiter innerhalb der Verwaltung abgefärbt habe. Stock habe nie einen Dresscode ausgegeben, wohl aber sei es ihm schnell gelungen, eine Vorbildwirkung zu erzielen. „Als überzeugter Radfahrer – auch mit Anzug – stehen wir heute vor der Situation, dass wir fast schon zu wenig Abstellplätze für Fahrräder am Rathaus haben“, merkte Christine Karneth erfreut an. „Auch mit dem Brötchen in der Hand war unser Bürgermeister immer ansprechbar, dabei hat er sich den Stress nie anmerken lassen.“