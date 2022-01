Abholtermine in Wegberg : Weihnachtsbäumen schlägt das letzte Stündlein

Ausgediente Weihnachtsbäume werden bald von der Müllabfuhr entsorgt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Wegberg Im Wegberger Stadtgebiet steht der nächste Abholtermin für Weihnachtsbäume am 20. Januar an. Auch die Biotonne oder die Grünannahmestelle auf dem Gelände der Firma Heyer kann genutzt werden.

(stva) Für die meisten Weihnachtsbäume hat das letzte Stündlein bald geschlagen. Mitte Januar werden die meisten Wohnzimmer wieder „rückgebaut“ oder sind es schon längst, all der Lichterglanz und die festliche Dekoration haben bis zum nächsten Weihnachtsfest erst einmal ausgedient. Aber wohin mit den Tannenbäumen? Diese Frage stellt sich jedes Jahr aufs Neue. Im Wegberger Stadtgebiet steht der nächste Abholtermin für die Bezirke 6 bis 10 am Donnerstag, 20. Januar, an. Bis dahin sollten die ausgemusterten Bäume also für die Grünabfuhr an den Straßenrand gestellt werden.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die Weihnachtsbäume über die Biotonne zu entsorgen. Je nach Größe des Baumes ist es dann allerdings notwendig, ihn zu zerkleinern, damit er in die Tonne passt. Auch bei der Grünabnahmestelle auf dem Gelände der Firma Heyer,Gladbacher Straße 2, in Rath-Anhoven können die Bäume abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind immer samstags von 9 bis 13 Uhr. Erreichbar ist die Annahmestelle über die Zufahrt an der Einmündung Am alten Schlagbaum 40.

Moderne Sitten beeinflussen übrigens auch die Lebenszeit des Weihnachtsbaums: Wurde zu früheren Zeiten der Christbaum erst an Heiligabend aufgestellt und dekoriert sowie erst an Mariä Lichtmess wieder entfernt, liegen heutzutage viele Bäume spätestens Anfang der zweiten Januarwoche am Straßenrand. Sie überdauern also oft auch den Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar schon nicht mehr.

Doch das eigentliche Ende der Weihnachtszeit kennzeichnet im katholischen Glauben eigentlich Mariä Lichtmess – eigentlich das Fest „Darstellung des Herrn“, gefeiert am 2. Februar. Dieses Datum entstand aus dem Glauben, dass Maria und Josef als die Eltern Jesu 40 Tage nach der Geburt Jesu einen jüdischen Brauch erfüllt und ihren erstgeborenen Sohn zum Tempel gebracht haben sollen. Seit Ende der 60er Jahre findet sich dieses Fest im Feiertagskalender der katholischen Kirche, und noch heute gibt es Familien, in denen es Tradition ist, den Weihnachtsbaum und die Krippe zu Hause so lange stehen zu lassen. Aus dem Alltag der meisten Menschen ist dieses Fest allerdings fast verschwunden.