Ab März Erste Hebammenpraxis in Wegberg

Wegberg · Jenny Rögels will in Wegberg eine Marktlücke schließen. Neben ihrem Beruf als Hebamme will sie werdenden Müttern mit verschiedenen Kursen bei der Geburtsvorbereitung helfen.

23.02.2023, 05:10 Uhr

Hebamme Jenny Rögels eröffnet im März an der Beecker Straße 54 ihre eigene Hebammenpraxis. Dort will sie in Kursen dann vielen Frauen helfen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Von Daniela Giess

Sie wollte immer eine eigene Hebammenpraxis eröffnen. Jetzt erfüllt sich Jenny Rögels ihren lang gehegten Traum, nachdem die 30-Jährige die geeigneten Räumlichkeiten dafür an der Beecker Straße gefunden hat. Wo früher ein Tätowierer seine Nadeln surren ließ, eröffnet die zweifache Mutter am Samstag, 4. März, ihre neue Hebammenpraxis, die den bezeichnenden Namen „Liebe im Bauch“ trägt.