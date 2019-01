Sinkende Zahlen: Flüchtlingszahlen weiter rückläufig

Wegberg 97 Flüchtlinge leben zurzeit in Wegberg. Anfang Juni 2018 waren es noch 119. Zahlentechnisch ist die Lage entspannt.

Insgesamt ist die Lage bei den Flüchtlings- und Obdachlosenzahlen in Wegberg zurzeit entspannt. „Wir haben eine vernünftige Ausgangslage, wissen nach der Erfahrung in den Jahren 2015 und 2016, als viele Flüchtlinge zu uns kamen, aber auch, dass sich dies schnell ändern kann“, sagt Gerd Pint, der bei der Stadt Wegberg für das Thema Soziales zuständig ist, mit Blick auf die örtliche Statistik. Von den insgesamt 97 Flüchtlingen wohnt der Großteil (70) in der Gemeinschaftsunterkunft an der Nordstraße in Arsbeck. Dort können bis zu 191 Personen untergebracht werden. 14 Menschen leben zurzeit in der Unterkunft am Philosophenweg in Dalheim. Dort besteht eine maximale Unterbringungskapazität von 32 Plätzen. Die übrigen Personen leben in eigenen Wohnungen. Die Gemeinschaftsunterkunft in Gerichhausen ist weiterhin nicht belegt. Dort ist eine Kapazität von 15 Personen gegeben.