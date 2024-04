50 Jahre Seniorensport Sportliche Wegberger feiern Jubiläum

Regelmäßige Ausflüge gehören ebenfalls zum Repertoire des Seniorensports. So soll es im Juli nach Wuppertal gehen, wo eine Fahrt mit der Schwebebahn angedacht ist. Im Mai soll bereits ein Spargelhof in Alpen besucht werden. Im August ist ein Ausflug nach Thorn in den Niederlanden geplant. Ein Mal im Jahr steht auch eine größere Fahrt auf dem Programm. Die führt die Wegberger Senioren in diesem Jahr im Juni und im September nach Stade ins Alte Land.